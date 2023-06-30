Компания из Подмосковья создала перчатку виртуальной реальности

В Подмосковье создали отечественную перчатку виртуальной реальности. Рабочий прототип устройства представила компания «Икс Ред Групп» из ОЭЗ «Дубна», рассказали в Мининвесте региона.

В ведомстве рассказали, что с помощью перчатки можно почувствовать форму и твердость объектов, которые отсутствуют при обычных способах взаимодействия. Устройство повышает уровень восприятия симуляции.

В компании сообщили, что сейчас ведется работа над тем, чтобы эта технология стала доступной для большинства пользователей.

Ранее компания предложила создать в стране российскую платформу виртуальной реальности и зарегистрировала программу «Рустим». Позднее организация получила грант в размере десяти миллионов рублей.