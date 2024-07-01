Конкурсный отбор на субсидии на модернизацию и лизинг оборудования стартует в Подмосковье

В этом году из бюджета Подмосковья на предоставление региональным предприятиям субсидий на модернизацию и лизинг оборудования предусмотрено 650 млн рублей. Об этом рассказали в пресс-службе Московской областной Думы.

«Предприниматели Подмосковья могут возместить затраты на покупку оборудования и лизинг. На эти цели выделено 650 миллионов рублей. Это серьезная поддержка, учитывая, что именно оснащение предприятия оборудованием является одним из самых затратных этапов инвестпроектов», — подчеркнул председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов.

Он также отметил, что наш регион преодолел негативное влияние санкций во многом именно благодаря грамотно выстроенной стратегии по привлечению инвестиций. Бизнес приходит в регион, строит здесь новые производства, что существенно сказывается на росте всех экономических показателей.

При этом все затраты Правительства региона на предоставление мер поддержки бизнесу не только окупаются, но и положительно сказываются на росте показателей бюджета, и, как следствие, позволяет региону выполнять все социальные обязательства перед гражданами и развивать социальную инфраструктуру в дальнейшем.