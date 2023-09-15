Курс доллара, кредиты и депозиты: к чему приведет повышение ключевой ставки ЦБ

В Центробанке состоялось очередное заседание совета директоров, в ходе которого было решено повысить ключевую ставку. Теперь ее размер составляет 13%.

Как рассказала доцент РЭУ им. Г.В. Плеханова Ольга Тарасова, такое решение оказалось вполне ожидаемым.

«По мнению регулятора, инфляционное давление в российской экономике остается высоким. Причем отражается оно как на стоимости основных товаров и услуг, так и на курсе национальной валюты. Желаемая точка по инфляции остается прежней — 4% к 2024 году», — отметила Тарасова в беседе с корреспондентом интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Что касается последствий для экономики и потребительского сектора, отметила собеседница, здесь можно ожидать целого ряда эффектов. Прежде всего, увеличится ставка кредитов — как наличными, так и, например, для ипотеки.

«Пока повышение ставки приводило лишь к увеличению активности ипотечных заемщиков, желающих успеть «в последний вагон». Отразится ли нынешний подъем на количестве ипотечных кредитов и, соответственно, на ценах на рынке недвижимости, покажет уже самое ближайшее будущее», — пояснила экономист.

В целом, по ее словам, стоит ожидать некоторого охлаждения на этом секторе рынка — крупнейшие банки только за последнюю неделю подняли ипотечные ставки на 0,5-1,5% и ужесточили условия выдачи кредитов.

А вот депозитные проценты, уточнила Тарасова, могут увеличиться на 1%, при том, что сейчас банки предлагают вклады под 11-12%.

«Наконец, ставка даже на краткосрочном отрезке времени окажет влияние на курс национальной валюты. Так, курс доллара к рублю отреагировал небольшим снижением — с 97,4 до примерно 96,5 рублей» , — отметила Тарасова.

Ранее выяснилось, что Банк России повысил ставку в том числе на фоне ослабления рубля.