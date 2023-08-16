Курс доллара снизился на Мосбирже до 95 рублей

Эксперты связывают этот тренд с мерами, предпринятыми Центральным банком Российской Федерации для стабилизации курса рубля.

По последним данным, снижение доллара связано с решением, которое было принято на внеочередном заседании совета директоров ЦБ. В ходе этого заседания было объявлено о резком повышении ключевой ставки на 350 базисных пунктов до 12% годовых. Это является самой высокой ставкой с мая 2022 года.

Эксперты отмечают, что повышение ключевой ставки стало реакцией на инфляционные риски и попыткой укрепить рубль. В результате, инвесторы и участники финансовых рынков начали реагировать на это решение, что привело к снижению доллара по отношению к рублю. Тем самым, Центральный банк стремится к стабилизации валютного рынка и сдерживанию инфляционных давлений.

Дальнейшая динамика курсов валют будет зависеть от мер, принимаемых регулятором, а также от макроэкономической ситуации как в России, так и за рубежом.