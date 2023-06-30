Курс евро в России вновь повторил «антирекорд» 2022 года

Курс евро на Московской бирже (Мосбирже) поднялся до отметки в 97 рублей за евро, достигнув самого высокого уровня с 29 марта 2022 года.

Это может быть связано с укреплением европейской валюты, а также ослаблением курса рубля, говорят эксперты.

Повышение курса евро может иметь влияние на экономику и международные финансовые операции России. Это также может повлиять на стоимость импорта, экспорта и международных инвестиций.

Центральный банк России будет следить за ситуацией на валютном рынке и может предпринимать соответствующие меры для стабилизации курса рубля.