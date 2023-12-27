Милей введет в Аргентине новые купюры из-за высокой инфляции

Президент Аргентины Хавьер Милей заявил в интервью газете La Nación о том, что планирует ввести в стране новые купюры номиналом в 20 и 50 тысяч песо.

Он назвал «пыткой» ситуацию, когда приходиться расплачиваться наличными, поскольку в этом случае нужно брать с собой «мешок денег».

Аргентина страдает от высокой инфляции, которая с начала года превысила 148%. В настоящее время самая крупная купюра в стране – в 2 тысячи песо. На эту сумму можно купить в кафе чашку кофе с булочкой. При этом двухтысячные купюры начали печатать недавно, и они еще являются редкостью. Самые ходовые купюры в Аргентине – в 500 и 1 тысячу песо.

Милей опубликовал декрет о принятии срочных экономических мер, который должен изменить сотни нормативных актов и направить Аргентину в сторону рыночной экономики, убрав государственное регулирование. Декрет предстоит одобрить парламенту. Милей пообещал устроить плебисцит, если парламент не примет его предложения.