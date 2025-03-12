Миллиардеры Маск, Цукерберг, Безос, Брин и Арно обеднели после инаугурации Трампа

С момента инаугурации президента США Дональда Трампа некоторые американские миллиардеры ощутили значительное снижение своего благосостояния, потеряв в общей сложности $204 млрд. Об этом свидетельствуют подсчеты агентства Bloomberg.

Отмечается, что это падение произошло на фоне волнений на фондовом рынке, который столкнулся с нестабильностью.

В день инаугурации 20 января капитализация миллиардеров достигла рекордных показателей благодаря росту фондового рынка. Однако в течение следующих семи недель индекс S&P 500 потерял 6,4%, что негативно сказалось на благосостоянии наиболее богатых американцев. Суммарно капитализация компаний, контролируемых миллиардерами, сократилась на впечатляющие $1,39 трлн.

По данным Bloomberg, наиболее пострадавшим из миллиардеров оказался Илон Маск, чье состояние уменьшилось на $148 млрд с момента закрытия торгов 17 января. В этот день его капитал составил рекордные $486 млрд, в основном благодаря росту акций Tesla, которые почти удвоились после выборов президента США.

Основатель Amazon потерял $29 млрд за тот же период. Акции компании упали на 14% с 17 января, в то время как Безос контролирует приблизительно 8,8% акций Amazon.

Состояние соучредителя Google Сергея Брина уменьшилось на $22 млрд за последние семь недель. Брин владеет около 6% акций Alphabet — материнской компании Google.

Основатель Meta* Марк Цукерберг потерял $5 млрд за тот же период. Хотя капитализация компании выросла на 19% с середины января до середины февраля, впоследствии акции вернулись к прежним уровням. Цукерберг владеет 13% акций Meta.

Состояние французского бизнесмена, владельца LVMH Бернара Арно также сократилось на $5 млрд. Акции компании выросли более чем на 20% с момента выборов до конца января, но в дальнейшем большая часть прибавки была утрачена.

Ранее РБК сообщило, что российские миллиардеры увеличили капитал на $7,764 млрд за два месяца 2025 года.

*компания Meta признана в РФ запрещенной экстремистской организацией.