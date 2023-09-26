Минсельхозпрод Подмосковья: урожай зерна в 2023 году будет рекордным

Подмосковье поставило новый рекорд по сбору зерновых и зернобобовых, сообщили в Минсельхозпроде региона. По словам зампреда областного правительства Георгия Филимонова, в регионе превысили показатели за прошлый год.

«Сегодня побили рекорд прошлого года по сбору зерна – тогда мы превысили показатели за весь период СССР», - сказал он.

Так, в 2022 году в Подмосковье собрали 680 тысяч тонн зерновых и зернобобовых. В текущем году этот показатель уже достигнут, несмотря на уборку урожая с 94% площадей.

Ожидается, что в этом году объем собранного зерна превысит 720 тысяч тонн. Это на шесть процентов превысит показатель за прошлый год.

Сейчас урожай собран на 169 тысячах гектаров. Средняя урожайность составляет почти сорок центнеров на гектар.