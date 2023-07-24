Минсельхозпрод Подмосковья: в сфере торговли региона работает свыше миллиона человек

В сфере торговли в Подмосковье работает свыше миллиона человек. Об этом сообщила пресс-служба областного Минсельхозпрода.

Как подчеркнул зампред правительства региона Георгий Филимонов, Подмосковье является передовиком по цифровизации услуг и лидером в России по количеству рынков. Он добавил, что торговля составляет четверть валового регионального продукта.

«У нас 131 розничный рынок, больше 7,7 тысячи нестационарных торговых точек, свыше 40 тысяч объектов стационарной торговли, в том числе сетевой», — подчеркнул Филимонов.

Торговля, указал зампред правительства региона, является сферой, с которой все жители сталкиваются каждый день, поэтому крайне важно развивать данное направление, в том числе делать условия для бизнеса и покупателей еще более комфортными.

Так, например, в Подмосковье в десять раз сократили сроки заключения договоров на размещение мобильных торговых объектов, напомнил Филимонов. Кроме того, развивается пилотный проект по внедрению ИИ для выявления незаконной торговли.

Также в этом году была введена еще одна услуга — получить место под летнее кафе можно за один день. Как подчеркнул Филимонов, благодаря этому число таких заведений в Подмосковье увеличилось на 104 процента.

«А уже в августе этого года появится еще одна цифровая услуга — размещение летних веранд при мобильных торговых объектах», — сообщил Филимонов.

Ранее губернатор Андрей Воробьев сообщал, что в Московской области продолжится цифровизация услуг для предпринимателей.