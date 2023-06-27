Минтруд предложил индексировать пенсии дважды в год в 2025 и 2026

В Минтруде разработали параметры индексации страховой пенсии для неработающих пенсионеров на последующие 3 года. Как следует из информации ведомства, в 2025 и 2026 годах пенсия проиндексируется дважды.

Исходя из документа, предполагаются следующие изменения: В следующем году будет произведена индексация на 5,3 процента. С 1 февраля 2025 года — индексация на 4 процента, и с 1 апреля — корректировка на 3,8 процента.

В феврале 2026 года — индексация на 4% и с 1 апреля — корректировка на 2,8 процента.

Исходя из этих данных, средний уровень пенсии в стране по итогу будет составлять около 25690 рублей.

Ранее в Минтруде сообщали, что возможность двухэтапной индексации предусмотрена в новом законе, вступающем в силу через 2 года. Индексация будет проводиться по предполагаемому уровню инфляции в начале года, а после – по уровню дохода Соц. фонда. По нынешнему прогнозу, инфляция не превысит 4% в ближайшие 3 года.

Будет расти и дополнительная выплата к страховой пенсии. К середине 2025 года она будет составлять около 9196 рублей. Корректировка в ближайшие 3 года не планируется.