Молодежь Подмосковья может принять участие во всероссийском конкурсе предпринимателей

В рамках конкурса предендентам предстоит принять участие в обучающих мероприятиях и защитить свои бизнес-проекты перед экспертным жюри. Победители смогут получить информационную поддержку своих проектов и найти новых партнеров среди лучших специалистов России.

Принять участие в конкурсе могут все жители страны в возрасте от 14 до 35 лет. Подать заявку можно до 31 июля на сайте Росмолодежи. Регистрация уже стартовала.

Заявки принимаются в любую из двух лиг – «Молодежь с идеями» и «Молодой предприниматель России». В первой представлено 4 номинации, во второй – 11 основных, а также подноминация «Мама-предприниматель» и специальные номинации «Школьная лига» и «Бизнес вместе».