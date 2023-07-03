На инвесткарте Подмосковья появились более 220 «помещений за рубль»

Малый и средний бизнес Подмосковья может выбрать по льготной ставке помещение или целое здание по схеме «1 кв. м за рубль». На инвесткарту региона нанесено уже 228 таких объектов, рассказала министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева на еженедельном совещании губернатора с правительством региона и главами городских округов по ВКС.

Схема работы с инвесткартой простая: нужно выбрать объект — подать заявку — дождаться разрешения (10 дней на рассмотрение) — подписать договор с помощью цифровой подписи (ЭЦП).

Услуга стартовала 15 июня, и уже сейчас в зеленой зоне 10 городских округов Подмосковья. В Богородском предпринимателям предоставили 46 объектов, в Люберцах — 31, в Серпухове — 24.

Из презентации к докладу министра ясно, что рассчитывать на эту льготу могут предприятия численностью до 250 человек, с выручкой до 2 млрд рублей. По ставке «1 рубль за 1 кв. м» без торгов можно на 10 лет оформить свободное помещение, на 15 — здание. По объектам с износом более 80% действуют обязательства: помещение нужно отремонтировать, здание — реконструировать.

Хуже всего дела обстоят в Воскресенске, Котельниках, Лобне и еще семи муниципалитетах, попавших в красную зону. Там администрация не приняла участия в поиске помещений, пригодных для льготного сервиса «Помещение за рубль».

Ранее Зиновьева рассказала, что в Московской области разработана еще одна услуга для малого и среднего бизнеса — на льготных условиях можно подобрать свободное помещение. Для разработки этой услуги применялась та же схема, что и для популярного у предпринимателей сервиса «Земля за рубль». По ней участок земли можно оформить в аренду по ставке «1 рубль в год».