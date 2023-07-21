Набиуллина рассказала о том, что происходит с российской экономикой
Фото: [©РИА Новости/Анатолий Медведь]
Глава Центрального банка России, Эльвира Набиуллина, объявила о хороших новостях для экономики страны.
Об этом пишет РИА Новости. По мнению Набиуллиной, вопреки санкциям и внешним влияниям, экономика России достигла докризисного уровня.
Это важное заявление было сделано после тщательного анализа экономических данных и показателей. Согласно данным, российская экономика сумела пережить сложные времена, связанные с санкциями и другими внешними факторами, и вернулась на уровень, который был до кризиса.
Достижение докризисного уровня является результатом устойчивой политики и стратегии, проводимой Центральным банком РФ и руководством страны.