Народная программа: как дмитровский производитель ветпрепаратов развивает импортозамещение

В Дмитровском округе предприятие ООО «ГОРОС21.РУ» расширяет производство ветеринарных препаратов и осваивает ниши, освободившиеся после ухода зарубежных компаний с российского рынка. Сейчас здесь завершается строительство нового цеха. По Народной программе «Единой России» завод получил от Минпромторга льготный кредит в размере ₽150 млн на приобретение оборудования.

Компания располагает собственной физико-химической лабораторией и выпускает 35 зарегистрированных ветеринарных препаратов. Среди разработок предприятия — первая российская векторная вакцина «РеЦиркоВак» против цирковируса свиней и отечественный аналог противопаразитарного препарата «Бравекто» — «Веприпак».

Для запуска нового цеха по выпуску импортозамещающих ветеринарных препаратов предприятию необходимо увеличить газовые мощности. Депутат Госдумы от «Единой России» Денис Кравченко пообещал ускорить решение этого вопроса.

«Динамично развивающееся предприятие с историей. Но мы видим, что не хватает определенных мощностей: нужен газ, нужна дополнительная инвестиционная поддержка. Поэтому внимательно поговорили с руководством, встретились с коллективом и будем стараться помочь», — подчеркнул Кравченко.

Директор по производству Игорь Давыдько показал депутату уже работающую линию: «Она включает три основных этапа: загрузку компонентов, смешивание и грануляцию, а затем фасовку. За одну смену мы производим 7 тонн препаратов, ежемесячный объем составляет 180–200 тонн. Сейчас работаем в одну смену, но при увеличении потребности производство можно удвоить».

Компания «ГОРОС21.РУ» около 25 лет выпускает ветеринарные препараты, фармацевтическое сырье и кормовые добавки, поставляя продукцию в регионы России и страны СНГ.

Развитие экономики — одной из ключевых направлений народной программы «Единой России». Благодаря различным мерам поддержки предприятий и программам импортозамещения за последние пять лет объем промышленного производства в Подмосковье увеличился вдвое, создано более 400 тысяч новых рабочих мест. До 2031 года в Подмосковье планируется создать еще около 460 тысяч новых рабочих мест. На сопровождении региональных властей сейчас находится порядка 1800 инвестпроектов.