«Необходимо предложить скидку»: цены на вторичное жилье начнут падать

Повышение ключевой ставки ЦБ до 12% привело к удорожанию ипотеки на вторичное жилье. Теперь, как рассказал экономист Дмитрий Осянин, продавцы «вторички» вынуждены будут снижать цены, чтобы не потерять спрос.

По его словам, интерес к данному виду недвижимости до конца 2023 года будет зависеть от самого покупателя.

«Основная часть людей приобретает недвижимость в ипотеку из-за нехватки денег сразу. В связи с этим спрос в большей степени будет зависеть от накоплений на первоначальный взнос самих покупателей, но наблюдается, что ставки на вторичное жилье выше, чем на первичное, так как отсутствуют льготные предложения по кредитованию», — рассказал Осянин в беседе с корреспондентом интернет-издания «Подмосковье сегодня».

По его словам, рост цен на вторичное жилье после повышения ставки ЦБ составил 4-5,5%, на первичное жилье — 2-3%. Если говорить о росте цен в натуральном выражении, в среднем по стране «вторичный» квадратный метр подорожал на 31 тыс. рублей, а первичный — на 16 тыс. рублей.

«Теперь, чтобы привлечь покупателей вторичного рынка недвижимости, продавцам необходимо предложить скидку не ниже 20%, так как, несмотря на повышения цен на первичный рынок, там предложение со скидками на недвижимость действует в размере 20%», — заявил Осянин.

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