Нигерия будет поставлять газ в Европу вместо России

Нефтегазовая компания из Нигерии разработала проект, согласно которому будет проведен газопровод длиной шесть тысяч километров. Такая мера позволит африканской стране продавать газ Европе вместо России, сообщает newizv.ru .

Нигерия заявила о намерении построить газопровод подводой в Марокко, и оттуда организовать поставки голубого топлива в европейским странам. Приблизительные затраты на реализацию такого проекта составят 50 миллиардов долларов. При этом будет создано более десяти тысяч рабочих мест. Строительство нового газопровода будет выгодно как Европе, так и странам Африки.

Создатели проекта отмечают, что трубопровод обеспечит надежную поставку топлива. Это позволит создать Африке политический и экономический союз, а европейским государствам получить энергетическую независимость от России.