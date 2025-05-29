Новая осетровая ферма появилась в округе Луховицы при поддержке Минсельхоза России

Фермеру Алексею Кожекину удалось воплотить в жизнь эту идею благодаря участию в программе грантовой поддержки «Агростартап», реализуемой Министерством сельского хозяйства РФ. В рамках проекта он реконструировал заброшенное здание в деревне Круглово, изначально рассматривавший альтернативные варианты, включая кролиководство и культивирование креветок и раков.

На данный момент акваферма оснащена одной производственной линией, включающей девять бассейнов. В четыре из них уже выпущено 6 000 молоди осетра.

«Если все пойдет по плану, то уже в ноябре мы получим рыбу весом 1,1-1,2 кг. Кроме того, запланировано дополнительное заселение, в том числе более крупной рыбой для ускоренного роста и вывода на рынок в ближайшие два месяца. Во вкусовых качествах каждый разбирается сам. Но я, попробовав осетра, понял, что вкуснее рыбы не ел», – говорит глава КФХ «Луховицкая акваферма» Алексей Кожекин.

Как отмечает фермер, разведение осетров – сложный и трудоемкий процесс. Для обеспечения здоровья и оптимального роста рыбы требуется высокотехнологичная система циркуляции и очистки воды, на приобретение которой был использован федеральный грант.

«Особенность данной системы заключается в ее замкнутости – вода, проходящая через бассейны, очищается и возвращается обратно. Ежедневно происходит подмена до 10% воды для поддержания необходимого химического состава. Рыбе не требуется постоянный приток свежей воды. Благодаря насосам создается слабое течение, которое стимулирует движение рыбы. В отличие от форели, течение не должно быть сильным, чтобы не вызывать у рыбы стресс. Таким образом, создаются условия, максимально приближенные к естественной среде обитания», – пояснил Алексей Кожекин.

В перспективе глава КФХ планирует расширить акваферму для создания замкнутого цикла, включая разведение и выращивание молоди.

«Каждый новый этап производства сопряжен с определенными трудностями. Для разведения маточного поголовья требуется специализированное оборудование, бассейны и поддержание определенной температуры, имитирующей сезонные изменения в естественной среде – снижение температуры зимой и постепенный переход к теплой погоде летом. Это можно будет сделать позже. Сейчас приоритетная задача – вырастить молодь до товарной кондиции», – рассказал рыбовод.

На торжественное открытие аквафермы приехал глава округа Сергей Тимохин, который высоко оценил ход реализации проекта и подчеркнул его вклад в укрепление позиций Луховиц как аграрного центра Московской области.

«Сегодня мы видим всего 9 бассейнов, но к концу года их количество увеличится до 27. Это позволит одновременно выращивать и молодь, и рыбу для продажи. У нас еще не было производства такого масштаба, особенно в отношении осетровых пород. Это перспективный бизнес. Как мы и выяснили, у фермера уже нет проблем с реализацией продукции, есть заказы. Предприятие развивается. Мы оказали поддержку в получении гранта и будем продолжать помогать команде аквафермы в решении возникающих задач», – заявил Сергей Тимохин.

В дальнейшем на акваферме планируют организовать переработку осетра с выпуском широкого ассортимента продукции: горячего и холодного копчения, стейков, филе и готовых суповых наборов.

Алексей Кожекин – не единственный фермер в Луховицах, получивший поддержку в рамках программы «Агростартап». Ранее гранты предоставлялись местным сельхозпроизводителям для реализации проектов по круглогодичному выращиванию ягод, созданию яблоневого сада и другим инновационным инициативам.