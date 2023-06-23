Новые закупки на поставку медоборудования и благоустройство опубликовали в Подмосковье

Закупки на поставку медицинского оборудования и мебели, а также проведение работ по благоустройству опубликовали в Подмосковье за минувшую неделю.

Как сообщил областной Комитет по конкурентной политике, всего было опубликовано девять закупок.

Так, для нужд региональных учреждений здравоохранения ищут поставщиков систем КТ, офтальмологического оборудования и системы для лазерной хирургии, а для школы-интерната для слепых и слабовидящих детей в Королеве — поставщика мебели и принтеров для печати шрифтом Брайля.

В Волоколамске на стадионе «Текстильщик» планируют установить футбольное поле, в Протвино — благоустроить «Лесной бульвар». Кроме того, объявлен конкурс на строительство нового детсада на 220 мест в городском округе Мытищи.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркивал, что для развития малого бизнеса в регионе необходимо искать дополнительные стимулы.