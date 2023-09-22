Объемы производства овощей закрытого грунта увеличились в Подмосковье, сообщили в Минсельхозпроде региона. Этот показатель увеличился на 23%, рассказал зампред областного правительства Георгий Филимонов.

По его словам, с начала этого года в области собрали свыше ста тысяч тонн тепличных овощей. Для сравнения, по итогам прошлого года этот показатель составил восемьдесят одну тысячу тонн.

С января текущего года в областных теплицах было собрано пятьдесят шесть тысяч тонн огурцов, почти сорок три тысячи тонн помидоров, 1,8 тысячи тонн других овощей.

Регион является лидером в стране по динамике роста площадей теплиц. С 2014 года в области построили двенадцать таких объектов, общая площадь которых превышает 220 гектаров.