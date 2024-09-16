Ограничения на работу мигрантов вводят в Подмосковье с 2025 года

Ограничения на работу мигрантов введут в Подмосковье со следующего года. Планируемые изменения обсудили на совещании губернатора Московской области Андрея Воробьева с правительством региона и главами муниципалитетов.

Как сообщила зампред областного правительства Наталия Масленкина, за три года в сфере торговли в регионе увеличилось число жалоб, связанных с иностранной рабочей силой. Сейчас в области действует ограничение на ее привлечение в розничных магазинах, торгующих алкоголем и сигаретами.

«Мы хотели бы присоединиться к двадцати двум регионам, которые ввели в них полный запрет на работу по патентам. Кроме того, хотелось бы предложить ограничить работу мигрантов по патенту в сфере уличного питания в нестационарных торговых объектах, по социальным направлениям: спорт, работа, досуг, а также здравоохранение, соцуслуги и образование», - сказала Масленкина.

У иностранца должен быть специальный патент на работу в РФ. Ответственность за его отсутствие несет не только мигрант, но и организация, в которой он работает. Проверить, действителен ли патент, можно на этом портале. Также с его помощью можно выявить компании, в которых трудоустроены иностранцы с задолженностью по патенту.