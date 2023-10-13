Около 25 тысяч человек работают в отрасли дорожного хозяйства в Подмосковье

Порядка 25 тысяч человек работают в отрасли дорожного хозяйства в Подмосковье. Об этом сообщили в Мособлдуме в преддверии Дня работников дорожного хозяйства, который отмечается каждое третье воскресенье октября.

«Отрасль дорожного хозяйства является одной из ключевых для Подмосковья, от нее зависит инвестиционная привлекательность нашего региона, эффективность производства и предпринимательства, а также комфорт и удобство жизни наших граждан», – отметил председатель парламента региона Игорь Брынцалов.

Он поблагодарил работников за их труд и преданность делу, подчеркнув, что надлежащее состояние дорог связывает людей и города и делает жизнь удобнее.

В этом году в Подмосковье предусмотрено строительство двадцати трех региональных дорог. В эксплуатацию ввели уже десять, на остальных объектах работы продолжаются.