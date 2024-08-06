Около 70 тысяч вакансий доступно жителям Подмосковья

Порядка семидесяти тысяч вакансий доступно жителям Подмосковья, сообщили в Московской областной Думе. По словам председателя регионального парламента Игоря Брынцалова, рабочие места появляются благодаря открытию новых предприятий.

Спикер отметил, что сейчас уровень регистрируемой безработицы в Подмосковье составляет 0,14%. На учете в областной службе занятости состоят 6,7 тысячи жителей.

Ознакомиться с доступными вакансиями можно на сайте «Работа России». Также с помощью портала можно официально оформить статус безработного, подав соответствующее заявление.

При поиске работы, в первую очередь, следует обратиться в центр занятости. Там же можно получить разовую выплату в размере около 165 тысяч рублей на открытие собственного дела.