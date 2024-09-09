Около ста водителей категории D готовятся к выпускным экзаменам в Центре переподготовки «Мострансавто»

Девяносто пять водителей категории D готовятся к выпускным экзаменам в Центре переподготовки АО «Мострансавто», сообщили в Министерстве транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

Пройти переподготовку на водителя категории D можно бесплатно на базе филиала МАП №11 в Балашихе. Оно длится два месяца. На протяжении этого времени выплачивается стипендия в размере 19,2 тысячи рублей.

После обучения нужно будет сдать экзамены, а затем отработать в компании один год. Сейчас обучение в центре проходят 56 человек.

С ноября прошлого года, когда было организовано обучение по программе профпереподготовки, категорию D получили и трудоустроились в филиалы «Мострансавто» 47 водителей.