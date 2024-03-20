Онлайн-сервисы для проектировщиков набирают популярность в Подмосковье

Онлайн-сервисы для проектировщиков становятся все более популярными в Подмосковье, сообщили в Комитете по архитектуре и градостроительству Московской области.

В прошлом году на Геопортале региона начали действовать три подобных сервиса — специальные калькуляторы для расчета числа парковочных мест для жилых и нежилых объектов, а также калькулятор обязательного комплекса элементов благоустройства.

«Бесплатные публичные сервисы просты в использовании, значительно сокращают время на выполнение расчетов и в целом формируют комфортную онлайн-среду для специалистов отрасли», - отметил глава ведомства Владислав Гордиенко.

По его словам, в общей сложности указанными сервисами воспользовались уже более 60 тысяч раз. В частности, калькулятором для расчета количества парковочных мест в нежилых зданиях воспользовались почти 23 тысячи раз, в жилых зданиях — 15 тысяч раз, а калькулятором комплекса элементов благоустройства — 24 тысячи раз.