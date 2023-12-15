Первоначальный взнос по льготной ипотеке был увеличен до 30 %

Российским правительством было принято постановление о внесении коррективов в условия программ по льготной ипотеке. Отныне первоначальный взнос для ипотеки со ставкой 8% будет составлять от 30%, а максимальный размер кредита не сможет превысить суммы в 6 миллионов. Об этом сообщили представители российского Минфина на официальном сайте ведомства.

Ипотеку со ставкой 8% можно взять для приобретения жилья в новостройках, на строительство дома или приобретение земельного участка для последующей постройки дома. Сообщается, что увеличение первоначального взноса было сделано ради повышения качества выдаваемых займов.

Были обновлены и условия для программ Дальневосточной и Арктической ипотеки, позволяющей семьям взять кредит под 2% годовых на Дальнем востоке. Максимальный размер кредита был увеличен на 3 миллиона и теперь составляет до 9 миллионов рублей, сообщили в ведомстве.