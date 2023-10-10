Первый резидент «Сырного кластера» произвел две тысячи тонн продукции

Первый резидент «Сырного кластера» – ООО «Сыровар» – вышел на полную мощность и произвел две тысячи тонн продукции с начала года. Об этом сообщили в Минсельхозпроде Подмосковья.

«Сырный кластер» расположен в Дмитрове. Работающие здесь предприятия будут выпускать пармезан, камамбер, чеддер, тильзитер и другие виды сыров. Когда все резиденты запустят свои предприятия в работу, производство сыра в области вырастет на 25%.

Подмосковье входит в число лидеров в стране по производству указанной продукции, и объемы выпуска сыра в области только растут. По итогам прошлого года в регионе произвели свыше 120 тысяч тонн этой продукции. За восемь месяцев текущего года объем производства уже составляет сто тысяч тонн.