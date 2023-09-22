Пять сотен новых рабочих мест в сфере АПК создали в Подмосковье в этом году

В текущем году в Подмосковье было создано 489 новых рабочих мест в сфере агропромышленного комплекса, сообщили в Минсельхозпроде региона. В число самых востребованных специальностей вошли трактористы, технологи, агрономы.

«Сельское хозяйство в регионе активно развивается, появляются новые предприятия, уже существующие наращивают объемы и расширяют производства», - отметил зампред областного правительства Георгий Филимонов.

Также предприятия нуждались в бухгалтерах, водителях, менеджерах, ветеринарах, пекарях, комплектовщиках и разнорабочих.

В Подмосковье работает специальный сайт для помощи в трудоустройстве в сельском хозяйстве – «Вакансии в сфере АПК Московской области». Также с его помощью можно найти место для прохождения студенческой практики.