Пятьдесят семь закупок опубликовали в Подмосковье за неделю, сообщили в Комитете по конкурентной политике Московской области. Многие из них связаны с модернизацией коммунальной инфраструктуры в городских округах.

К примеру, опубликованы закупки на капремонт участков теплосетей в Электростали, Волоколамске и Одинцово, а также на капремонт котельных в Шатуре, Лотошино, Волоколамске и Коломне. Несколько закупок связаны со строительством новых блочно-модульных котельных в Рузе, Волоколамске, Богородском округе и Шаховской.

Кроме того, опубликовали закупки на капремонт спортивной школы олимпийского резерва «Электросталь» и детских садов в Раменском, Котельниках и Домодедово.

Помимо этого, опубликован ряд закупок в транспортной сфере. Так, реконструируют дороги в Ленинском и Солнечногорске, построят путепроводы в Люберцах и Мытищах.