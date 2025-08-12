Гендиректор Южного молочного союза высказался о высоких тратах на маркировку продукции

Система маркировки «Честный знак» помогает бороться с фальсификатом, но ложится тяжелым финансовым бременем на производителей. Об этом сообщил РБК , цитируя генерального директора Южного молочного союза Константина Синецкого.

Эксперт привел конкретные цифры: только предприятия Краснодарского края ежегодно тратят более 2 млрд р. на покупку кодов маркировки.

Каждая этикетка обходится производителям в 60 коп., плюс дополнительные расходы на оборудование и материалы для нанесения маркировки. При этом, как отмечает эксперт, система пока не работает в полную силу.

Хотя технология позволяет мгновенно отслеживать партии товара и при необходимости изымать их из продажи, на практике этот механизм почти не используется.

