Гендиректор Южного молочного союза высказался о высоких тратах на маркировку продукции
Почти не используется: эксперт оценил систему маркировки молочки на Кубани
Фото: [unsplash.com]
Система маркировки «Честный знак» помогает бороться с фальсификатом, но ложится тяжелым финансовым бременем на производителей. Об этом сообщил РБК, цитируя генерального директора Южного молочного союза Константина Синецкого.
Эксперт привел конкретные цифры: только предприятия Краснодарского края ежегодно тратят более 2 млрд р. на покупку кодов маркировки.
Каждая этикетка обходится производителям в 60 коп., плюс дополнительные расходы на оборудование и материалы для нанесения маркировки. При этом, как отмечает эксперт, система пока не работает в полную силу.
Хотя технология позволяет мгновенно отслеживать партии товара и при необходимости изымать их из продажи, на практике этот механизм почти не используется.
