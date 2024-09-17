Почти 130 объектов выставили на земельно-имущественные торги в Подмосковье за неделю

Сто двадцать девять объектов было выставлено на земельно-имущественные торги в регионе за неделю. Об этом говорится в сообщении Комитета по конкурентной политике Московской области.

В частности, были выставлены 122 участка земли в аренду и на продажу, шесть нежилых помещений в аренду и на продажу, а также один объект водопользования.

К примеру, в Луховицах предлагается арендовать на двадцать лет участок земли площадью двадцать соток. Он расположен в Подлесной Слободе и предназначен для ведения личного подсобного хозяйства. Стартовая стоимость объекта составляет триста тысяч рублей в год.

В Сергиевом Посаде предлагается арендовать под те же цели участок земли площадью десять соток. Он находится в Никульском. Начальная цена объекта составляет шестьдесят девять с половиной тысяч рублей в год.