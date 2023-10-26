Почти 160 млрд рублей предусмотрели на реализацию нацпроектов в Подмосковье в этом году

В области в текущем году на достижение целей и задач национальных проектов предусмотрели 157 миллиардов рублей, сообщили в Минэкономики и финансов региона. Отмечается, что из них сорок семь миллиардов выделены из федерального бюджета.

В области в 2023-м реализуется сорок восемь региональных проектов, которые нацелены на достижение задач двенадцати нацпроектов.

Больше всего средств предусмотрели на нацпроекты «Безопасные качественные дороги», «Жилье и городская среда», «Образование», «Здравоохранение» и «Экология».

Исполнение расходов на реализацию нацпроектов по данным на первое октября составляло 95 миллиардов рублей — это 60%.