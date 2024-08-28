Почти 180 объектов выставили на земельно-имущественные торги в Подмосковье за неделю

Сто семьдесят семь объектов выставили на земельно-имущественные торги в Подмосковье за неделю, передает Комитет по конкурентной политике Московской области.

Большая часть из них — участки земли в аренду. Таких лотов выставили 136. Еще 34 объекта — участки на продажу, четыре — нежилые помещения в аренду, два — нежилые помещения на продажу, один — комплекс, состоящий из здания и участка земли, на продажу.

К примеру, в Ступино можно арендовать на тринадцать лет и два месяца участок земли площадью 24 сотки. Он расположен в деревне Шелково и предназначен для ведения личного подсобного хозяйства.

В Павловском Посаде предлагается арендовать участок площадью почти 73 сотки под открытие магазинов.