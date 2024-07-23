Почти 40 соглашений на получение субсидии для развития бизнеса по франшизе заключили в Подмосковье с января

Тридцать девять соглашений на получение субсидии для развития бизнеса по франшизе заключили в Подмосковье с начала текущего года. Об этом сообщили в Московской областной Думе.

Общая сумма предоставленной предпринимателям поддержки составила семнадцать с половиной миллионов рублей. Всего в этом году в регионе поступило более семидесяти заявок на получение субсидии.

Общий бюджет конкурса составляет сто миллионов рублей. Подать заявку можно в течение года. Сделать это могут субъекты малого и среднего предпринимательства.

Размер субсидий составляет не более 50% затрат до одного миллиона рублей для региональных франшиз или не более 50% затрат до пятисот тысяч рублей для франшиз из других регионов.