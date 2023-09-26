Почти триста тысяч тонн картофеля собрали в Подмосковье

Свыше 280 тысяч тонн картофеля собрали в Подмосковье, сообщили в Минсельхозпроде региона. На данный момент план по сбору урожая текущего года выполнен на 63%.

Картофель собрали с 8,7 тысячи гектаров. Это почти на три тысячи гектаров больше, чем годом ранее.

Валовый сбор составил 283 тысячи тонн, что на 124 тонны превышает показатель за аналогичный период 2022-го.

Средняя урожайность в этом году составляет 325 центнеров с гектара. Это на сорок девять центнеров больше, чем в предыдущем году.

В этом году в области картофель был высажен на четырнадцати тысячах гектаров.