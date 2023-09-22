Подмосковье стало лидером окружного этапа «Экспортера года» в ЦФО по числу проектов, отмеченных комиссией
Фото: [Мининвест МО]
Подмосковье стало лидером окружного этапа Всероссийской премии «Экспортер года» в ЦФО по числу проектов, отмеченных конкурсной комиссией. Так, от региона на конкурсе пятнадцать лидеров.
В ЦФО пройдет финал окружного этапа премии. Победителей и призеров наградят на площадке отеля «Дубрава» в Смоленске 26 сентября. Победители были определены решением комиссии.
Лидеров определили в двадцати номинациях, каждый победитель номинирован на федеральный финал. Победителей федерального этапа назовут на Международном экспортном форуме «Сделано в России» в октябре.
«ЦФО является лидером среди округов по «оцифровке» экспортных проектов: его представляют почти 40% предпринимателей, зарегистрированных на платформе «Мой экспорт». Всего по состоянию на май 2023 года на ней зарегистрировано более 13,5 тысячи компаний со всей страны», - рассказал первый замминистра промышленности и торговли РФ Василий Осьмаков.