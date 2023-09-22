Подмосковье стало лидером окружного этапа «Экспортера года» в ЦФО по числу проектов, отмеченных комиссией

«ЦФО является лидером среди округов по «оцифровке» экспортных проектов: его представляют почти 40% предпринимателей, зарегистрированных на платформе «Мой экспорт». Всего по состоянию на май 2023 года на ней зарегистрировано более 13,5 тысячи компаний со всей страны», - рассказал первый замминистра промышленности и торговли РФ Василий Осьмаков.