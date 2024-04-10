Подмосковье вошло в число лидеров по производству органической продукции

Волоколамская компания «Ферма М2» вошла в число победителей Национального органического конкурса, рассказали в Министерстве сельского хозяйства и продовольствия Московской области. Организация была признана лучшей в номинации «Ассортимент органической продукции».

Также компания из Реутова «Рожь да Лен» была признана лидером в части розничной торговли органической продукцией путем реализации в специализированных торговых точках.

Конкурс проводился в третий раз. Его победителей определили по итогам всероссийского голосования. В общей сложности, свои голоса за участников отдали сто шестьдесят тысяч человек.