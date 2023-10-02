Подмосковные пасеки готовят к зиме

Пасеки в подмосковных хозяйствах начали готовить к зиме, сообщили в Минсельхозпроде региона. Ранее в области завершился последний медосбор – в августе.

О подготовке к зиме рассказали на пчелоферме «ТехноВелес» в Лотошино. Год назад хозяйство получило свыше тридцати гектаров земли в рамках программы «Подмосковные 10 га».

Чтобы пережить зиму, каждой семье пчел требуется не менее пятнадцати-двадцати килограммов меда. Поэтому в каждом улье проверяют наполненность рамок медом.

Когда все пчелы обеспечены медом, важно пролечить насекомых – всех, даже здоровых, подчеркнул основатель фермы Артем Климович.

«Это делают с помощью настоев, отваров пихты, хвои, полыни. Пчела употребляет этот нектар, а эфирные масла полыни, которые были там, попадают в ее организм и защищают от заболеваний», - рассказал он.

Когда среднесуточная температура понижается до пяти градусов, улья убирают в специальное помещение, в котором поддерживается стабильная температура и нет сквозняков. Там пчелы находятся до наступления марта.