Подмосковные пасеки готовят к зиме
Фото: [Министерство сельского хозяйства и продовольствия МО]
Пасеки в подмосковных хозяйствах начали готовить к зиме, сообщили в Минсельхозпроде региона. Ранее в области завершился последний медосбор – в августе.
О подготовке к зиме рассказали на пчелоферме «ТехноВелес» в Лотошино. Год назад хозяйство получило свыше тридцати гектаров земли в рамках программы «Подмосковные 10 га».
Чтобы пережить зиму, каждой семье пчел требуется не менее пятнадцати-двадцати килограммов меда. Поэтому в каждом улье проверяют наполненность рамок медом.
Когда все пчелы обеспечены медом, важно пролечить насекомых – всех, даже здоровых, подчеркнул основатель фермы Артем Климович.
«Это делают с помощью настоев, отваров пихты, хвои, полыни. Пчела употребляет этот нектар, а эфирные масла полыни, которые были там, попадают в ее организм и защищают от заболеваний», - рассказал он.
Когда среднесуточная температура понижается до пяти градусов, улья убирают в специальное помещение, в котором поддерживается стабильная температура и нет сквозняков. Там пчелы находятся до наступления марта.