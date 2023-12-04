Подмосковные сладости из огурцов признали лучшим гастрономическим сувениром России

Подмосковные сладости из огурцов от луховицкой компании «Огуречная столица» признали лучшим гастрономическим сувениром России в рамках девятого Всероссийского конкурса «Туристический сувенир» среди ЦФО и СЗО. Об этом сообщили в областном Минсельхозпроде.

В общей сложности на конкурс поступило более трех тысяч заявок из 75 субъектов РФ и Республики Беларусь. В финал вышли позиции шести сотен производителей из 60 регионов. В результате победу одержало подмосковное предприятие, производящее сладости из огурцов.

«Это и варенье, и зефир, и огурец в шоколаде. Я поздравляю производителей Подмосковья с победой в номинации, желаю дальнейшего развития и успехов», - сказал зампред областного правительства — глава Минсельхозпрода региона Владислав Мурашов.

Компания из Луховиц представила четыре вида варенья из огурцов — классическое, с яблоком, пряное для иммунитета, «Царское», а также четыре вида огуречного мармелада — с яблоком, лаймом и мятой, цитрусами и пряностями, имбирем и лимоном. Помимо этого, был представлен зефир из огурца.