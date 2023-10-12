Подмосковные сорта картофеля вошли в число лучших в стране

Сорта картофеля, выведенные в Подмосковье, вошли в число лучших в стране, сообщили в Минсельхозпроде региона. Всего экспертам-дегустаторам представили полсотни сортов со всей России.

«Шесть из десяти сортов, признанных лучшими, получены в Подмосковье», - отметил зампред областного правительства Георгий Филимонов.

Так, сорт «Калинка» занял в рейтинге второе место. Третью и четвертую строчки списка заняли сорта «Михайловский» и «Феникс». Пятое место занял сорт «Северное сияние» для диетического питания – в этом картофеле меньше крахмала и больше белка и каротиноидов.

Как добавил Филимонов, сейчас ведется работа по созданию семенного фонда отечественных сортов картофеля. Выведенные в регионе сорта полностью адаптированы к местному климату.