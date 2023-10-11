Подмосковный птицекомплекс будет поставлять свою продукцию в Китай

Подмосковный птицеводческий комплекс «Ромашино» будет поставлять свою продукцию в Китай. Как сообщили в Минсельхозпроде региона, предприятие приняло участие в международной выставке VIV Nanjing в Нанкине.

В рамках мероприятия обсуждалась возможность экспорта подмосковной птицы в Китай. На первом этапе планируется поставить около пятидесяти тысяч родителей и сто тысяч финальных несушек.

«Расширение рынков сбыта подмосковной продукции на международном уровне – это новый шаг к увеличению объемов экспорта в страны Азии, где есть все возможности для реализации товаров региона», - отметил зампред областного правительства Георгий Филимонов.

В настоящее время ведется подготовка к заключению договоров на поставку.

Предприятие уже поставляет продукцию в Казахстан и Беларусь. В планах – охватить Индию, Вьетнам, Малайзию, Иран.