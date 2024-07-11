Полторы сотни жителей Подмосковья за полгода открыли свое дело с помощью Центра занятости

Сто пятьдесят семь жителей Подмосковья за полгода открыли свое дело с помощью регионального Центра занятости. Об этом рассказали в Министерстве социального развития Московской области.

Так, центр помогает запустить собственный бизнес и получить на реализацию проекта разовую выплату от государства в размере более 164 тысяч рублей.

Воспользоваться мерой поддержки могут безработные совершеннолетние жители до достижения пенсионного возраста. В ее рамках специалисты центра помогают с получением необходимых знаний, подготовкой бизнес-плана, оформлением документов.

Возвращать выплату не нужно, если выполняются два условия: в течение 90 дней предоставляется отчет о направлении выделенных средств на запуск дела; бизнес сохранен в течение года после подписания договора с центром.

Подробная информация об условиях предоставления выплаты представлена на сайте Центра занятости Подмосковья.