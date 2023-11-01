«Последствий избежать не удастся»: выяснилось, как новый финансовый кризис повлияет на РФ

Как пояснила доцент кафедры экономической теории РЭУ им. Г.В. Плеханова Екатерина Новикова, причин для этого накопилось довольно много, и ключевыми являются возросший государственный долг США и одновременные процессы перемещения центра мировой экономики с запада на восток.

«Как следствие, ускоряется процесс дедолларизации всей глобальной экономики. Таким образом, у США остается все меньше и меньше шансов контролировать созданную ими систему. Что касается России, то при любом кризисе негативных последствий избежать не удастся», — заявила эксперт в беседе с корреспондентом интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Несмотря на то, что российская экономика находится в процессе переориентации с запада на восток, влияние кризиса скажется непосредственно на китайской экономике, которая все еще сильно зависима от американской.

«Через нее эффект достигнет и других стран Азии и Ближнего Востока, а также нашего государства. В связи с этим очень важно сконцентрироваться на мобилизации и внутреннем развитии национальной экономики. В сравнении с развитыми экономиками США и Европы, у нас есть большие возможности по развитию своей внутренней инфраструктуры, инвестициям в строительство новых логистических центров в Сибири и на Дальнем Востоке, а также созданию новых производственных хабов на всей территории», — пояснила экономист.

Именно за счет таких проектов, подытожила она, РФ сможет преодолеть грядущий кризис с минимальными последствиями для экономики.

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