Большая часть жилья в Подмосковье строится с использованием эскроу счетов

Большая часть жилой недвижимости в регионе возводится с использованием эскроу счетов – более 90%. Об этом сообщили в Главгосстройнадзоре области.

В ведомстве отметили, что сейчас в муниципалитетах региона строятся 579 жилых зданий. Пятьсот тридцать одно из них возводится с использованием эскроу счетов.

С января этого года в управление было направлено восемьдесят четыре извещения о старте строительства девяноста восьми жилых зданий.

Ранее губернатор Андрей Воробьев сообщил, что в области стали быстрее возводить объекты социальной инфраструктуры, а также раньше установленных графиков сдавать транспортные объекты.