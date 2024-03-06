Приватизация областного имущества с января принесла Подмосковью 122 млн рублей

С начала текущего года за счет приватизации областного имущества регион получил 122 миллиона рублей. Об этом сообщили в Министерстве имущественных отношений Московской области.

По словам руководителя министерства Натальи Адигамовой, с января в рамках плана приватизации было реализовано восемь имущественных лотов, находившихся в областной собственности.

В общей сложности в список для приватизации на этот год включено двести девять объектов. Поступления в бюджет превысят один миллиард рублей.

В этом году в плане — четырнадцать имущественных комплексов бывших детских лагерей и три объекта культурного наследия. Планируется добавить пятнадцать усадеб для реализации в собственность за один рубль.