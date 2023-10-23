Проект бюджета Подмосковья на 2024-2026 годы поступил в Мособлдуму

Проект областного бюджета на период с 2024-го по 2026-й годы поступил в Мособлдуму. Как рассказали в пресс-службе парламента региона, в следующем году впервые планируются доходы в размере более триллиона рублей. Расходы ожидаются в аналогичном размере.

По словам председателя областного парламента Игоря Брынцалова, как и прежде, бюджет региона — социально ориентированный. Необходимо, чтобы были предусмотрены расходы на выполнение всех социальных обязательств перед жителями, подчеркнул он.

«В ходе выборных кампаний 2021 и 2023 годов были собраны наказы, все они должны найти отражение в трехлетнем бюджете», - отметил Брынцалов.

Он добавил, что большое значение имеют выполнение задач, поставленных президентом, и поддержка предпринимательства.

Плановая работа над документом стартует после его принятия к рассмотрению на следующем заседании регионального парламента.