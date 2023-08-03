Производитель кофе Jacobs выводит международные бренды из России

Компания JDE Peet's, владеющая брендами Jacobs, L'Or, Tassimo, Pickwick и другими, заменит их на локальные марки из-за убытков, понесенных в первой половине 2023 года, сообщается в отчете производителя.

Из-за ребрендинга компания потеряла за первое полугодие в России более 185 млн евро. При этом во втором полугодии ожидаются еще большие потери.

В заявлении производителя отмечается, что компания стремится к тому, чтобы бизнес в России функционировал как самостоятельный «настолько, насколько это возможно».

Гендиректор JDE Peet's Фабьен Саймон заявил, что полностью покидать российский рынок компания не хочет. Он объяснил свою позицию «этической ответственностью» перед 900 сотрудниками, работающими в России, а также опасением того, что материальная и интеллектуальная собственность компании достанется третьим лицам. Саймон подчеркнул, что продукция компании нужна людям и не находится под санкциями.