Производство кислородных концентраторов увеличат в подмосковной Истре

Импортозамещение в области медицинского газоснабжения станет возможным благодаря программе «Земля за 1 рубль». Об этом сообщили в Министерстве имущественных отношений Подмосковья.

Известно, что проект ООО «Интегра-РУС» направлен на развитие текущего производства оборудования для получения кислорода для лечебно-профилактических учреждений — кислородных концентраторов. Отечественное производство этого оборудования позволит обеспечить независимость медучреждений от зарубежных поставщиков кислорода.

Инвестиции в проект составят около семнадцати миллионов рублей. За счет развития производства на предприятии будет дополнительно создано 13 рабочих мест. Ввод объекта в эксплуатацию запланирован на 2026 год. Мощность предприятия позволит выпускать до 6-7 кислородных концентраторов в год.