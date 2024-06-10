Производство комплексов для сортировки и переработки мусора планируют запустить в Подмосковье

Соглашение о запуске на территории подмосковной Истры производства автоматических мусоросортировочных комплексов было подписано на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-24). Об этом сообщили в пресс-службе Министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области.

Ожидается, что реализацией проекта займется АО УВЗ-Транс (в составе АО «Концерн „Уралвагонзавод“ — входит в Ростех) по итогам участия в конкурсе Минпромторга России на право заключения специального инвестиционного контракта (СПИК 2.0). Общий объем инвестиций в реализацию проекта оценивается в 750 млн рублей. Для жителей городского Истра и близлежащих муниципалитетов будет создано около 70 рабочих мест.

На территории предприятия планируется производить автоматические мусоросортировочные комплексы, которые будут использоваться для обработки твердых коммунальных отходов. В состав автоматических мусоросортировочных комплексов будут входить оборудование для обработки (сортировки) твердых коммунальных отходов, а также компостирования органической фракции, изготовления топлива из отходов и термической деструкции отходов.

Проект будет реализован в два этапа. На первом этапе, который будет реализован до 2030 года, компания планирует запустить производство автоматических мусоросортировочных комплексов. На втором этапе (до 2038 года) компания планирует наладить серийное производство комплексов.