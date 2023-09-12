Путин пообещал не делать «резких движений» при укреплении курса рубля

Правительство его обязательно выправит, поскольку за последние месяцы он просел на десятки процентов.

Президент РФ заявил, что никаких непреодолимых факторов для возвращения прежнего курса нет. Все проблемы вполне решаемы, поэтому правительство сумеет обойтись без экстренных мер и резких движений для стабилизации и последующего выправления курса российской валюты.

«Сейчас импорт все в большем и большем объеме поступает на наш рынок, значит иностранная валюта все больше и больше востребована», - так объяснил Владимир Путин причины удешевления рубля на финансовом рынке.

Его слова привели РИА Новости. Теперь же стоимость нефти повысилась, поэтому экспортная выручка также растет. Это создает необходимый баланс для стабилизации рубля.