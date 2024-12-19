Путин заявил, что Набиуллина не предупреждает его, какой будет ключевая ставка

Председатель совета директоров Банка России Эльвира Набиуллина заранее не отчитывается перед президентом о том, будет ли повышена ключевая ставка, и до какого уровня ее поднимут. Об этом Владимир Путин заявил в ходе прямой линии.

Путина спросили, чем закончится завтрашнее заседание совета директоров Центробанка и повысится ли ключевая ставка. Тот ответил, что Набиуллина заранее ничего не говорит ему о подобных изменениях.

«Она мне не говорит, какая будет ставка. Она и сама, наверное, пока этого не знает», — указал он.

Путин добавил, что совет директоров сначала обсуждает необходимость изменения ставки, и уже по итогам этого процесса выносит свое решение.

Ранее сообщалось, что в ходе прямой линии Путин назвал Казань одним из лучших городов Европы. Он также отметил тот впечатляющий прогресс, которого этому населенному пункту удалось добиться за последние годы.